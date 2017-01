MIRČIŲ DVIGUBAI DAUGIAU NEI GIMIMŲ. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje per 2016 m. spalio mėnesį įregistruota 16 gimimų: (7 berniukai ir 9 mergaitės). 12 vaikų gimė Lietuvoje, 4 – užsienio šalyse. 9 vaikai gimė susituokusiems tėvams, 5 vaikams pripažinta tėvystė, 2 vaikai gimė vienišoms motinoms.

Mirčių per spalį buvo dvigubai daugiau - 38 ( 21 vyras ir 17 moterų).

Susituokė 6 poros, išsituokė 9.

Lapkričio mėnesį santuokos bus registruojamos 12 d. ir 19 d.



SERGANTIS ŠERNAS SUMEDŽIOTAS NETOLI GEIDŽIŪNŲ. Biržų rajone – naujas susirgimo afrikiniu kiaulių maru atvejis.

Nustatyta, kad šia liga sirgo vienerių metų amžiaus sumedžiotas šerniukas. Jį sumedžiojo Agluonos medžiotojų būrelio nariai Lūžos miške.

Tai jau 25 – tas nustatytas afrikinio kiaulių maro atvejis Biržų rajone.

Pasak rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Adolfo Rinkūno, artimiausias kaimas, kur yra kiaulių laikytojų, – Geidžiūnai.

Veterinarijos gydytojai apsilankys pas registruotus kiaulių laikytojus, patikrins ir perspės griežtai laikytis biosaugos reikalavimų.



IŠGĄSDINO DEGANTIS SKUDURAS. Trečiadienio naktį ugniagesiai skubėjo į Vabalninką. Gautas pranešimas, kad J. Biliūno gatvės 1 individualiame gyvenamajame name jaučiamas dūmų kvapas. Atvykę ugniagesiai apžiūrėjo medinį namą. Prie krosnies rastas degantis skuduras. Jis buvo išneštas į lauką, patalpos išvėdintos.



VAIRAVO NEBLAIVŪS. Spalio 30 dieną Legailių kaime buvo sustabdytas automobilis, kurį neblaivus ir neturėdamas teisės vairavo M. T. Jam nustatytas girtumas - 1,43 prom.

Spalio 27 dieną pasižymėjo Pasvaliečių kaime važiavę dviratininkai. Nustatyta, kad dviračiu neblaivūs važiavo V. A. (0,58 prom.) ir V. V. (1,66 prom.).

Po dviejų dienų Šalnių kaime dviračiu važiavo neblaivus R. Z. (0,54 prom.).

Spalio 30 dieną Papilio miestelyje dviračiu važiavo išgėręs K. A. (0,65 prom.).



PREKYBA TURGAVIETĖSE. Šalies turgavietėse prekybos apyvarta 2016 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 97 mln. EUR ir, palyginus su 2016 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 4,8 proc. to meto kainomis (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką – sumažėjo 0,3 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas. Prekyba maisto prekėmis išaugo 7,6 proc., ne maisto prekėmis – 3,5 proc., prekyba augalais ir gyvūnais sumažėjo 2,3 proc. Iš maisto prekių daugiausia išaugo prekyba bulvėmis – 17 proc., daržovėmis – 16,9, vaisiais ir uogomis – 13,7 proc. Iš ne maisto prekių labiausiai – 4,4 proc. – padidėjo prekyba drabužiais ir 3,8 proc. išaugo prekyba avalyne ir odos gaminiais, daugiausia sumažėjo prekyba kosmetika, asmens higienos reikmenimis – 8,6 proc., skalbimo priemonėmis ir buitinės chemijos prekėmis – 4,5 proc.



Parengė Rasa Penelienė,

Jurgita Morkūnienė

2016-11-05