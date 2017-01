MAUDYKLŲ VANDUO. Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka higienos normos reikalavimus. Mėginių paėmimo metu 2016-07-18 maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus.

Vanduo tyrimams buvo imtas iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Širvėnos ežero centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko. Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu Apaščios upėje buvo +16,6° C, Jaunimo parko Širvėnos ežere +17,9° C, Širvėnos centrinėje maudykloje +18,8° C.

Kitas mėginys bus imamas rugpjūčio 1 d.



GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBA. Per metus mėsos gamyba padidėjo 7-iose apskrityse, tačiau beveik visose sumažėjo pieno primilžis.

2015 m. šalies ūkiuose buvo pagaminta 363,4 tūkst. tonų mėsos.

Vidutiniškai iš karvės buvo primelžta 5636 kg pieno, arba 0,5 proc. mažiau nei 2014 m. Kiaušinių surinkta 2 proc. mažiau – 786,2 mln. vienetų. Biržų rajone 2015 m. mėsos gamyba padidėjo 14 proc., pieno primelžta 2 proc. mažiau nei 2014 m., tačiau vidutiniškai iš karvės primelžta 0,5 proc. daugiau (5064 kg). Kiaušinių surinkta 3 proc. daugiau.



TIKRINS HERBICIDŲ NAUDOJIMĄ. Daugelis žemdirbių sunkiai įsivaizduoja ūkininkavimą be piktžoles naikinančių glifosatų grupės herbicidų. Tačiau kartais grūdinių kultūrų augintojai, norėdami prieš derliaus nuėmimą paspartinti grūdų brandą, paankstinti pjūtį ir sumažinti grūdų džiovinimo išlaidas, šiais augalų apsaugos produktais apdoroja ir nepiktžolėtus pasėlius. Žemės ūkio ministerija įspėja žemdirbius – prieš javapjūtę šių herbicidų naudoti negalima. Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai atliks patikras, ar minėti augalų apsaugos produktai laukuose naudojami laikantis nustatytų reikalavimų.



PAS KAIMYNUS. Lingvistai pildo Salų miestelio gyventojų svajones – jiems pirmą kartą grieš orkestras. Liepos 31–rugpjūčio 7 d. Salų dvare (Rokiškio r.) tryliktus metus iš eilės vyks tarptautinė Salų kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija. Tuo pat metu vyks asociacijos „Academia Salensis“ rengiamas Salų muzikos festivalis, kuris tapo laukiamu įvykiu ne tik mokyklos dalyviams, vietiniams gyventojams, bet ir svečiams iš viso regiono.

Į 2016 metų festivalio programą įtraukti choro ir orkestro pasirodymai – unikalų projektą pristatys Baltijos gitarų kvartetas ir Vilhelmo Čepinskio vadovaujamas styginių orkestras Senoji CAMERATA.

Daugiau informacijos apie festivalį www.academiasalensis.org



Parengė Rasa Penelienė

2016-07-28